Десятая Всероссийская акция «Библионочь-2021» пройдет в Удмуртии 24 апреля на 30 площадках Фото: Ульяна Колмогорова

24 апреля в десятый раз пройдёт Всероссийская акция «Библионочь-2021». В Удмуртии она состоится на 30 площадках. Тематика 2021 года - «Книга - путь к звездам». Все организованные в рамках акции мероприятия будут посвящены науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека в космос. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В республиканской Национальной библиотеке, в которой сейчас заканчивают ремонт, мероприятия в онлайн и офлайн форматах пройдут под слоганом: «Удмуртия, ты просто космос!».

Кроме этого, площадками проведения акции станут городские и районные библиотеки. В рамках «Библионочи» ее участники смогут прослушать лекции по астрономии, поучаствовать в арт-вечерах, побывать на презентации книг и мастер-классах.

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