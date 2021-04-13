В музее космонавтики школы №62 имени Гагарина в Ижевске появится новый интерактивный планетарий Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Школа №62 в Ижевске стала первой, которой присвоили имя известного космонавта Юрия Гарина. А в пятую годовщину первого полета человека в космос там открыли первый в стране музей космонавтики. Он действует по сей день и насчитывает более 5000 экспонатов. В 2021 году на ремонт музея из реестра наказов избирателей депутатам городской думы Ижевска выделят 1,26 млн рублей. К работам приступят уже в июле. Там заменят освещение, выставочные витрины, а еще установят новый интерактивный планетарий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Среди экспонатов музея можно отыскать атрибутику космического быта космонавтов, письмо Юрия Гагарина и его фотографию с автографом.

На ремонт помещения выделили 1,26 млн рублей Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

С 1996 года в школе ежегодно проходит посвящение в «юные гагаринцы». Учебное заведение выпустило уже 1000 таких ребят.

Кстати, в 2021 году отремонтируют и дорогу, которая ведет к школе.

В нашем городе День космонавтики отмечали не только в школе имени Гагарина. Также мероприятия прошли в одном из детских садов, а 200 ижевчан вышли на масштабный флешмоб. А «Комсомолка» рассказала 5 неожиданных фактов связи Удмуртии и космоса.

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