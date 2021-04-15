Почти тонну немаркированных овощей и фруктов сняли с продажи в Удмуртии с начала 2021 года Фото: pixabay.com

С начала 2021 года в Удмуртии Роспотребнадзор проверил 33 предприятия, которые продают овощи и фрукты. В 24,2% случаев выявили нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. В связи с этим с продажи сняли почти тонну продукции из-за отсутствия маркировки и сопроводительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок сделали 200 проб на соответствие требованиям. В итоге было составлено восемь административных протоколов на общую сумму в 30 200 рублей.

Основные выявленные нарушения:

- продукция реализовывалась без документов, подтверждающих качество и безопасность,

- продукция хранились без маркировочных ярлыков;

- нарушался температурный режим хранения овощей и фруктов.

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