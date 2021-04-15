14 километров дорог осветят в Удмуртии в 2021 году

Фото: пресс-служба национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Удмуртии

В 2021 году в Удмуртии осветят более 14 километров дорог. Для этого выбрали 11 объектов. Об этом сообщает пресс-служба национального проекта «Безопасные и качественные дороги» Удмуртии.

Эти участки считаются самыми аварийными.

Установка наружного освещения планируется на участках:

- Каракулино - Красный Бор;

- Объездная г. Воткинск;

- Сарапул - Каракулино (по населенному пункту с. Мостовое);

- Сарапул - Каракулино;

- Глазов - Юкаменское;

- Балезино - Сергино;

- Якшур-Бодья - Красногорское;

- Окружная г. Ижевска - п. Сокол;

- Миндерево - Малая Пурга - Агрыз;

- на пересечении автомобильных дорог Завьялово - Каменное и Завьялово - Гольяны;

- Игра - Глазов (поворот в п. Балезино).

Подрядчики, которые будут выбраны для осуществления установки освещения, обязаны будут следить за исправностью оборудования на объектах еще 3 года после установки.

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