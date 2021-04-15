Мужчинам в Удмуртии будет предоставляться пятидневный отпуск после рождения ребенка Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять отцам в первые пять дней после рождения ребенка дополнительный оплачиваемый отпуск по этому случаю. Об этом сообщает RT на русском.

Это будет делаться для того, чтобы новоиспеченный отец смог поддержать мать своего ребенка в самые сложные дни после родов.

На данный момент, согласно трудовому кодексу, отец может взять кратковременный отпуск до пяти дней по случаю рождения ребенка. Однако сейчас он не оплачивается работодателем.

«Учитывая тот факт, что семьи несут колоссальные финансовые затраты при подготовке к рождению ребёнка и впоследствии, а также учитывая состояние матери и ребёнка после родов, прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», - говорится в тексте обращения.

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