1818 детей родились в Ижевске за три месяца 2021

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Рождаемость выросла в Ижевске на 5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

За три месяца 2021 года родились 1818 детей. Из них 943 мальчика и 875 девочек.

В 17 семьях родились двойни. В прошлом году в первом квартале двойни родились в 21 семье.

Первенцы появились в 37% семей, вторые дети в 40%, третьи в 17%. В остальных семьях родились четвертые, пятые и шестые дети.

Девочкам чаще всего давали имена Ева, София, Алиса, Анна, Дарья, Елизавета. Среди мальчиков родилось много Львов, Михаилов, Тимофеев, Артемов, Дмитриев и Максимов.

Самые редкие женские имена среди новорожденных ижевчанок — Адриана, Венеция, Каталея, Мина, Николина, Ольга, Стефания, Юта. Самые редкие имена мальчиков — Власий, Дий, Добрыня, Елисей, Игнат, Лавр, Соломон, Эрик.

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