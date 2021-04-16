Есть вопрос: почему в Ижевске резко подорожали яйца и сахар?

В Ижевске резко подорожали яйца и сахар
Фото: pixabay.com
Ижевчане заметили резкий рост цен на продовольственные товары. По сообщению отделения Банка России по Удмуртии, продукты питания за год в среднем подорожали в республике на 7,4%.
Показатели инфляции в Удмуртии выше среднероссийских. Причем республика опережает Россию лишь в показателях на плодоовощную продукцию.
С конца 2020 года в Ижевске серьезнее всего увеличились цены на сахар (с 46,8 руб. за кг до 56,5 руб.) и яйца (с 69 руб. за десяток до 87,2 руб.). А также на 43% выросла стоимость килограмма картофеля. Сливочное масло, макароны, молоко и крупы, в среднем, подорожали на 10%.
«Сейчас рост цен на продовольствие происходит повсеместно и явно не без оснований. Заявления со стороны властей следует понимать так, что нарушений со стороны производителей нет, но цены растут по объективным причинам: падение производства в 2020 году, восстановление продаж, рост мировых цен на зерно, неурожай картофеля, эпидемия на птицефермах, ослабление рубля и прочие факторы, которые неожиданно для всех сошлись в одно время», - говорит эксперт.
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