Знак «Въезд запрещен» поставили на дороге в Лудзя-Норье Завьяловского района Удмуртии

Фото: Надежда Головина

На въезде и выезде в деревню Лудзя-Норья Завьяловского района Удмуртии поставили «кирпичи». Знаки «Въезд запрещен» разместили вчера, 15 апреля.

«Не знаю почему, и кто поставил нам эти знаки», – рассказывает житель деревни Михаил Мохов. – «Думаю, что нам, местным, можно проезжать, у нас есть прописка».

«Решение по установке дорожных знаков на автомобильных дорогах принимается владельцем данной дороги с согласованием Госавтоинспекции», – объясняет Александр Мельников, начальник 1 отдела УГИБДД по Удмуртии. – «Как предположение, знаки поставили из-за распутицы. Такой знак устанавливают с целью ограничения дорожного движения».

В администрации Завьяловского района установку знаков нам не смогли прокомментировать.

Житель деревни Михаил Мохов утверждает, что дорога сейчас в порядке:

«Колеи разгладили, да и дорога подсохла. Без проблем перемещаемся пока что».

Напомним, на прошлых выходных в деревне Лудзя-Норья произошел пожар. «Скорая» и две пожарные машины застряли в грязи на подъезде к деревне. А в прошлый понедельник журналист «Комсомолки» сама прошлась по этой дороге и поговорила с жителями населенного пункта.

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