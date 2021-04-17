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Политика17 апреля 2021 10:05

Доход депутатов госдумы России от Удмуртии сократился на 23,16 млн рублей за 2020 год

Больше всех заработал Александр Василенко – 52,1 млн рублей
Анна Митрофанова
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Доход депутатов госдумы России от Удмуртии сократился на 23,16 млн рублей за 2020 год

Доход депутатов госдумы России от Удмуртии сократился на 23,16 млн рублей за 2020 год

Фото: Ульяна Колмогорова

На сайте государственной думы России опубликовали информацию с доходами депутатов за 2020 год. Так, чиновники, представляющие Удмуртию, задекларировали доход в 123,84 миллионов рублей – это на 23,16 миллионов рублей меньше, чем в 2019 году. Об этом сообщает «Комерсантъ.Удмуртия».

Самый высокий доход оказался у Александра Василенко - 52,1 миллиона рублей. Он заработал на 5,3 миллиона рублей больше, чем в 2019 году. Кроме того, на данный момент у депутата есть земельный участок площадью 1,24 тыс. кв. м, дом площадью 219,2 кв. м., квартира площадью 138,7 кв. м и машиноместо.

Ниже строчкой оказался Иван Сухарев с доходом в 24,1 миллиона рублей. Кстати, его заработок упал почти в три раза за год. Депутат владеет двумя квартирами, которые находятся в безвозмездном пользовании.

Третье место занимает Валерий Бузилов. Его доход вырос почти в два с половиной раза, по сравнению с 2019 годом, и составил 21,79 миллионов рублей. Также он владеет участком площадью 5 тыс. кв. м и домом площадью 343,3 кв.м. А еще у него есть гараж, машиноместо, баня и автомобиль Mercedes-Benz GLS 350d.

За Валерием Бузиловым расположился Алексей Загребин, задекларировавший 9,14 миллионов рублей.

Остальные депутаты задекларировали в среднем одинаковые доходы. Игорь Сапко и Андрей Исаев заработали 5,27 миллионов рублей и 5,86 миллионов рублей, соответственно. А Вадим Белоусов получил доход в размере 5,56 миллионов рублей за 2020 год.

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