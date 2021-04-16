На проект ремонта пешеходной эстакады у центральной площади Ижевска выделят почти 7 миллионов рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

14 апреля 2021 года на сайте госзакупок государственное казенное учреждение Удмуртии «Региональный центр закупок УР» разместило информацию о начале открытого конкурса в электронной форме на разработку проектной документации для капитального ремонта пешеходной эстакады на ул. К. Маркса на Центральной площади Ижевска. Начальной ценой указано 6 997 958,62 рублей.

Заявки будут приниматься до 7 мая 2021 года.

Участвовать в конкурсе смогут только те лица, которые зарегистрированы в единой информационной системе и аккредитованы на электронной площадке. Заявка на участие должна будет состоять из двух частей. Кроме того, желающие должны будут предоставить предложения по цене контракта.

Напомним, также в 2021 году начнется благоустройство эспланады, ведущей от Центральной площади Ижевска к набережной пруда.

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