Пьяный водитель, из-за которого погибла женщина-пассажир и пострадал ребенок, осужден на 7 лет в Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

Вечером 9 июля 2020 года пьяный мужчина ехал от села Красногорское в сторону Глазова. В машине вместе с ним находилось двое взрослых пассажиров и малолетний ребенок. В какой-то момент, осужденный не справился с управлением и вылетел на встречу. Там автомобиль опрокинулся и улетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В результате ДТП женщина-пассажир погибла. Тяжкий вред здоровью был причинен малолетнему ребенку.

Было заведено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Мужчину признали виновным и отправили в колонию общего режима на 7 лет.

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