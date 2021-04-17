Карта распространения коронавируса на 17 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса по Удмуртии на 17 апреля Фото: Алена Селезнева

17 апреля в Удмуртии зафиксировали два летальных случая от COVID-19: мужчинам было 89 лет. Коронавирусом заразилось еще 65 жителей региона. Были выписаны 75 пациентов.

Рассказываем о статистике по районам и городам:

Ижевск - 15 294

Глазов - 1 424

Воткинск - 1 363

Можга - 1 747

Сарапул - 1 170

Завьяловский район - 1 769

Алнашский район - 615

Балезинский район - 477

Вавожский район - 283

Воткинский район - 359

Глазовский район - 334

Граховский район - 194

Дебесский район - 291

Игринский район - 759

Камбарский район - 288

Каракулинский район - 213

Кезский район - 320

Кизнерский район - 335

Киясовский район - 217

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 481

Можгинский район - 291

Сарапульский район - 376

Селтинский район - 272

Сюмсинский район - 239

Увинский район - 854

Шарканский район - 556

Юкаменский район - 265

Якшур-Бодьинский район - 483

Ярский район - 275

Вакцину от COVID-19 уже поставили 68 584 человека.

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