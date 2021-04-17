Карта распространения коронавируса на 17 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса по Удмуртии на 17 апреля
Фото: Алена Селезнева
17 апреля в Удмуртии зафиксировали два летальных случая от COVID-19: мужчинам было 89 лет. Коронавирусом заразилось еще 65 жителей региона. Были выписаны 75 пациентов.
Рассказываем о статистике по районам и городам:
Ижевск - 15 294
Глазов - 1 424
Воткинск - 1 363
Можга - 1 747
Сарапул - 1 170
Завьяловский район - 1 769
Алнашский район - 615
Балезинский район - 477
Вавожский район - 283
Воткинский район - 359
Глазовский район - 334
Граховский район - 194
Дебесский район - 291
Игринский район - 759
Камбарский район - 288
Каракулинский район - 213
Кезский район - 320
Кизнерский район - 335
Киясовский район - 217
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 481
Можгинский район - 291
Сарапульский район - 376
Селтинский район - 272
Сюмсинский район - 239
Увинский район - 854
Шарканский район - 556
Юкаменский район - 265
Якшур-Бодьинский район - 483
Ярский район - 275
Вакцину от COVID-19 уже поставили 68 584 человека.
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