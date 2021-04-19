Муниципальный долг Удмуртии вырос в марте 2021 года на 152,5 миллиона рублей Фото: Алена Селезнева

За март 2021 года муниципальный долг Удмуртии вырос еще на 152,5 млн рублей. По данным минфина республики на 1 апреля 2021 долг составляет 6,79 млрд рублей.

При чем 94% задолженности, т.е. 6,36 млрд рублей – это коммерческие кредиты, остальная доля приходится на бюджетные кредиты - 423,6 млн рублей.

Однако, стоит отметить что просроченная задолженность по муниципальному долгу у Удмуртии отсутствует.

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