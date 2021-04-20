Ещё 13 200 доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в Удмуртию

Новую партию вакцины от коронавируса доставили в Удмуртию в минувшие выходные Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Более 13 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в Удмуртию. Как сообщает глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальных сетях, общее количество доз сейчас 89 392.

Напомним, на прошлой неделе в Удмуртию также поступила вакцина «ЭпиВакКорона». Медучреждения получили 1 620 доз. Как сообщили сотрудники Минздрава Удмуртии в комментариях к посту главы, вакцину будут использовать только для вакцинации маломобильных людей.

По данным на 19 апреля, от коронавирусной инфекции привились 72 108 жителей республики, из них вторым компонентом — 42 667.

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