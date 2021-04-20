60 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии 20 апреля

Вакцину от COVID-19 уже поставили 72 108 человека
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По данным оперштаба на утро 20 апреля в Удмуртии выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции среди жителей. 79 человек выздоровели и их выписали.
Вакцину от COVID-19 уже поставили 72 108 человека.
За все время пандемии коронавируса зарегистрировано 32 189 случаев заболевания среди жителей. Из них 28 796 человек уже выздоровели, а 406 жителей, к сожалению, скончались.
Всего в Удмуртии провели 1 025 214 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 1 881.
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