Видео: 9-летние хоккеисты из Удмуртии устроили массовую драку на льду с соперниками Фото: pixabay.com

На днях в Татарстане проходил матч чемпионата Молодёжной хоккейной лиги между местной командой «Олимп» и командой «Прогресс» из Удмуртии. Наши спортсмены в третьем периоде вели со счетом 6:0. Из-за этого между 9-летними соперниками случился конфликт и на льду началась настоящая массовая драка.

Взрослые судьи попытались разнять ребят и продолжить матч. Зачинщиков драки удалили на скамейку штрафников. Но жесткие стычки между юными спортсменами на льду не прекратились.

В соревнованиях также принимали участие команды из Альметьевска и Елабуги. По результатам турнира первое место, несмотря на неспортивное поведение, заняли наши ребята.

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