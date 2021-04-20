Молоко коз из Голландии и коров из Дании смогут попробовать жители Удмуртии

Фото: Анатолий Носуленко, https://www.facebook.com/skifner

Сегодня, 20 апреля, министерство сельского хозяйства Удмуртии поделилось интересной новостью на своей официальной странице в социальных сетях: козы из Голландии и коровы из Дании начали давать молоко на одной из ферм Киясовского района.

«Иностранки» освоились в нашей республике. Это козы зааненской породы, привезенные из Голландии и нетели красной датской породы из Дании. Животные уже начали работать на эко-производство, то есть давать высококачественное молоко-сырье», - говорится в сообщении.

Фото: Анатолий Носуленко, https://www.facebook.com/skifner

А фотографиями зарубежных животных, которые поселились на удмуртской ферме на своей странице в «Фейсбуке» поделился Анатолий Носуленко. На снимках милые козочки и коровы необычной раскраски жуют сено.

Фото: Анатолий Носуленко, https://www.facebook.com/skifner

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