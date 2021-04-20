Ученые Удмуртии разрабатывают технологии устранения трещин в корпусе МКС Фото: pixabay.com

О том, что ученые и преподаватели Удмуртского государственного университета разрабатывают новые материалы для космической отрасли России, рассказал на своей странице в социальных сетях глава региона Александр Бречалов. Он выложил целое видео-интервью с одним из непосредственных участников научного процесса.

«Сегодня я хочу вас познакомить с Михаилом Дмитриевичем Кривилевым. Он является доктором физико-математических наук, заведующим лабораторией физики конденсированных сред Удмуртского государственного университета. Он и его команда сейчас разрабатывают технологию для устранения трещин на борту МКС, из-за которых происходит утечка кислорода», - пишет глава Удмуртии.

Космическая программа пришла в УдГу около 20 лет. Тогда наши ученые работали с Европейским космическим агентством, что позже позволило Удмуртии войти со своими экспериментами в российскую программу исследований на МКС.

«Эксперименты, которые проводятся на борту международной космической станции, включают испытания материалов в условиях невесомости. И это как раз такие условия, когда у нас в материале формируется новая структура, новые фазы и новые свойства данного материала», - рассказывает Михаил Кривилев.

В лаборатории УдГУ сплавы алюминия спаивают друг с другом. Затем с помощью компьютеров моделируются условия максимально приближенные к невесомости. Модель помогает рассчитать скорость пайки и затвердевания металла на МКС.

А недавно, в День космонавтики, мы рассказывали о других 5 фактах связи Удмуртии и космоса.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Какие «умные технологии» для квартиры доступны жителям Ижевска?

Видео: 9-летние хоккеисты из Удмуртии устроили массовую драку на льду с соперниками

«Рожденные войной»: «Комсомолка» собирает истории ижевчан про первые годы после войны