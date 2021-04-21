17-летний подросток попал в больницу из-за столкновения машины с лосем на трассе «Ижевск-Ува» Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

В минувшие выходные, вечером 18 апреля, на 39 км автодороги «Ижевск-Ува» 19-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил лося. После удара машину занесло, и она съехала в кювет. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир автомобиля. Подростка отвезли в больницу.

Напомним, ранее 1 отдел УГИБДД по Удмуртии сообщал, что с начала 2021 года зафиксировано три случая наезда на лосей. Причем в этих авариях пострадало пятеро жителей.

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