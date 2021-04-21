В день последнего звонка 22 мая 2021 года в Удмуртии запретят продажу алкоголя

Фото: со страницы министра промышленности и торговли Удмуртии Виктора Лашкарева в социальных сетях

Министерство образования и науки Удмуртии рекомендует в 2021 году провести Последние звонки в школа 22 мая. Соответствующее письмо появилось на их сайте. Следовательно, в этот день, в соответствии с законом УР № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики», будет запрещена продажа алкоголя. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

Кроме того, в этот день министерство совместно с сотрудниками МВД выйдут на рейды по пресечению незаконной продажи алкоголя.

«Уважаемые предприниматели, давайте позаботимся о наших детях – подрастающем поколении, пусть этот день запомниться им положительными воспоминаниями», - пишет Виктор Лашкарев.

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