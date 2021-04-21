Суд в Ижевске решил не арестовывать владелицу бассейна, где отравились дети Фото: pixabay.com

В Ижевске суд назначил запрет определенных действий для хозяйки бассейна, в котором ранее парами хлора отравились дети. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователь требовал арестовать женщину, но в ходатайстве было отказано, сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля женщина сдала в аренду принадлежащий ей бассейн, расположенный в коттедже в мкр. Орловское в Ижевске. Там отдыхала группа детей и взрослых, которые к ночи почувствовали себя нехорошо. Их госпитализировали с признаками отравления.

Позже появилась информация, что хозяйка бассейна сбежала и ее объявили в розыск. Но уже 19 апреля женщину задержали.

Однако, во время суда она заявила, что не скрывалась, а о вынесении в отношении неё постановления о привлечении в качестве обвиняемой и постановления об объявлении в розыск не знала.

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