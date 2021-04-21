Есть вопрос: какие дополнительные социальные выплаты появятся для семей Удмуртии в 2021 году Фото: pixabay.com

Сегодня, 21 апреля, во время ежегодного послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что до сих пор приоритетной остается в России поддержка семей с детьми, находящихся в сложной финансовой ситуации. Правительству было поручено к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки для них.

Так, для родителей, которые в одиночку воспитывают детей с 1 июля 2021 года назначат выплаты в размере 5 650 рублей.

«Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама и папа в одиночку воспитывают ребёнка. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Её размер в среднем по стране составит 5 650 рублей», - заявил Путин (цитата по сайту Кремля).

Кроме того, ежемесячно будут выплачивать по 6 350 рублей будущим мамам, вставшим на учёт по беременности в ранние сроки и находящимся в сложной материальной ситуации.

Еще президент предложил оплачивать больничный по уходу за ребенком в размере 100% от заработка вне зависимости от трудового стажа.

«Понятно, о чём речь, большинство присутствующих в зале понимают: чем больше стаж, тем больше оплата. 100 процентов имеют женщины, которые уже имеют приличный стаж, но они уже, как правило, и не рожают. А те, кто рожает, 100 процентов не имеют. Но надо, безусловно, поддержать тех, кто ждёт ребёнка», - подчеркнул президент.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что семьи с детьми школьного возраста в Удмуртии получат по 10 тысяч рублей в середине августа.

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