Погода в Ижевске 22 апреля: небольшой дождь и до +9°С

Сегодня будет пасмурно Фото: Архив «КП» в Ижевске

Доброе утро, любимый город! На календаре четверг, 22 апреля. «Комсомолка» расскажет, что ждать от погоды сегодня.

По данным Удмуртского гидрометцентра, днем будет облачно с прояснениями. Временами пройдет небольшой дождь. Температура будет держаться около +7...+9°С. Ветер южный, 8-13 м/с.

Ночью столбик термометра упадет до +4...+6°С. Небо будет облачным, ветер сохранит скорость 8-13 м/с и южное направление.

Кстати! По данным Яндекс.Погоды, световой день увеличился еще немного и составил 14 часов 48 минут.

Желаем продуктивного дня!

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