36-летний должник из Ижевска сбил судебного пристава на улице Клубной и скрылся

Возбуждено уголовное дело Фото: Архив «КП» в Ижевске

36-летний житель Завьяловского района подозревается в совершении преступления. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике, мужчина применил насилие в отношении судебного пристава-исполнителя.

По данным следствия, все произошло 18 марта этого года на одной из АЗС по улице Клубной в Ижевске. В ходе розыскных мероприятий лиц, уклоняющихся от погашения задолженности по исполнительным производствам, приставы нашли подозреваемого. Вместе с сотрудниками полиции они показали ему соответствующие документы, подтверждающие розыск мужчины.

Подозреваемый отказался ехать в отдел и сел в автомобиль и заперся в салоне. После он начал движение. Несмотря на то, что на пути машины стоял судебный пристав, подозреваемый совершил наезд на него, причинил ему травму ноги и скрылся.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

Это не первое преступление на улице Клубной в этом году. 20 апреля в одном из магазинов на этой улице мужчина застрелил свою экс-сожительницу.

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