Оборудование на 3 млн рублей для лечения детей с эпилепсией получила Республиканская детская больница в Ижевске

Фото: пресс-служба минздрава Удмуртии

В рамках программы «Мир без слёз» на благотворительные средства для Республиканской детской больницы в Ижевске на улице Ленина закупили оборудование на 3 млн рублей для лечения детей с эпилепсией и ЛОР-заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

На эти деньги приобрели аппарат для электронейромиографии, аппарат ЭЭГ с возможностью видеофиксации и оториноларингологический микроскоп для операций на ЛОР органах. Их запустят до конца апреля. Ежемесячно с помощью новой техники станет возмонжным обследовать до 1000 пациентов.

«Поступившее оборудование позволит сократить время для уточнения диагноза, определения тактики лечения, оценки прогноза и динамики заболевания. Аппараты для проведения ЭЭГ у нас уже были. Теперь их стало семь. Поступившее оборудование позволит обеспечить обследованиями большее количество детей», – рассказал главный врач Республиканской детской клинической больницы Павел Пупков.

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