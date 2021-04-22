Первомайские демонстрации отменят в Ижевске в 2021 году Фото: Диля Ахмадишина

Традиционные демонстрации, на которые выходили трудовые коллективы Ижевска первого мая отменили в 2021 году. Это связано с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Вместо массовых шествий в столице Удмуртии пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда. На Центральной площади Ижевска 1 мая в 11:00 на сцену выйдут ансамбль «Шулдыр жыт» («Весёлый вечер») и специальный гость – солист группы «Ласковый май» Андрей Крутов.

Напомним, ранее стало известно, что в 2021 году Бессмертный полк в Ижевске вновь пройдет в онлайн-формате.

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