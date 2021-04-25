Давид Белявский из Удмуртии стал серебряным призером чемпионата Европы

Наши соотечественники завоевали первое и второе место Фото: /sportgymrus.ru/

Спортсмен из Удмуртии Давид Белявский завоевал серебро на чемпионате Европы. Об этом сообщает Федерация спортивной гимнастики России.

Соревнования проходят в Швейцарии. По итогам выступления на шести снарядах Белявский завоевал 85,864 балла. Он уступил только гимнасту из России Никите Нагорных, который набрал 88,032 балла. Третьим стал спортсмен из Украины Илья Ковтун.

«Наши тренеры сказали: «Ребята, вряд ли так готовились европейцы, так что сегодня они чуть-чуть подсдуются». Так и получилось», — цитирует Белявского федерация спортивной гимнастики.

Ранее Давид Белявский завоевывал золото на чемпионате Европы в 2013 году и серебро в 2015.

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