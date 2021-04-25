Движение транспорта через три железнодорожных переезда закроют в Ижевске

Переезды перекроют из-за капитального ремонта Фото: Константин ИВШИН

Три железнодорожных переезда в Ижевске перекроют для движения транспорта 27 и 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Перекрытия связаны с капитальным ремонтом пути от станции Ижевск до станции Позимь.

С 6:00 27 апреля до 6:00 28 апреля будет закрыто движение через переезды на ул. Красноармейской и ул. Володарского. Объехать участки можно через ул. Карла Маркса и ул. Маяковского.

С 6:00 30 апреля до 6:00 1 мая нельзя будет проехать через переезды на ул. Красноармейской и ул. Маяковского. Объехать их можно через ул. Карла Маркса и ул. Азина.

Горьковская железная дорога просит отнестись с пониманием к временным неудобствам. При планировании маршрута заранее выбирайте пути объезда.

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