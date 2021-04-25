Машину разбили на Воткинском шоссе в Ижевске

Автомобиль разбили на Воткинском шоссе. Фото: предоставлено очевидцем
На Воткинском шоссе, 41 неизвестные разбили машину. Об этом сообщает IZHLIFE (18+) со ссылкой на очевидцев.
Все произошло на парковке многоквартирного дома. Однако злоумышленников успели запечатлеть на камеры видеонаблюдения.
Проводится проверка.
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