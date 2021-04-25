Машину разбили на Воткинском шоссе в Ижевске

Автомобиль разбили на Воткинском шоссе. Фото: предоставлено очевидцем

На Воткинском шоссе, 41 неизвестные разбили машину. Об этом сообщает IZHLIFE (18+) со ссылкой на очевидцев.

Все произошло на парковке многоквартирного дома. Однако злоумышленников успели запечатлеть на камеры видеонаблюдения.

Проводится проверка.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Хотела спастись, но не успела: что известно о жительнице Ижевска, которую застрелил бывший муж

Мужчина выпал из окна на ул. Красноармейской в Ижевске

Фотофакт: красный ручей заметили жители Ижевска неподалеку от промзоны в Устиновском районе Ижевска