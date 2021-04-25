Усиление ветра ожидается 26 апреля в Ижевске

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26 апреля в городе ожидается усиление юго-западного ветра до 15 — 20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Жителям города рекомендуют запастись фонариками, свечами и спичками на случай отключения электричества, а также подготовить автономные источники питания. Водителям советуют воздержаться от дальних поездок и соблюдать безопасный скоростной режим. Автомобиль стоит укомплектовать тросом для буксировки и лопатой. Парковаться лучше вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.

Нельзя жечь траву и мусор. Если вы обнаружите горение, позвоните по номеру 01 (с мобильного — 101 или 112).

Для решения вопросов, связанных с электричеством, звоните по телефонам 8-800-22-00-220, 78-30-31.

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