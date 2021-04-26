Волонтеры-медики из Удмуртии получили гранты почти на 400 тысяч рублей на Всероссийском форуме

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

В Москве прошел V Всероссийский форум волонтеров-медиков. В рамках форума состоятся грантовый конкурс молодежных инициатив. Среди 14 победителей со всей страны оказали двое добровольцев из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

Так, Елизавет Суворова, которая придумала проект «Выездная школа волонтеров-медиков «Полная перезагрузка» получила грант на 280 тысяч рублей.

«Проект направлен на развитие медицинского добровольчества в регионе, улучшение профессиональных навыков и обмен опытом между участниками выездной школы. Программа школы состоит из двух частей: образовательной и практической. В ней примут участие 90 волонтеров-медиков региона от 17-25 лет и 10 воспитанников детского дома от 17 до 18 лет. Школа пройдет 2 и 3 октября», – рассказала Елизавета Суворова.

А Станислав Евтодиев выиграл 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Вспомни себя». Это будет школа для пациентов с болезнью Альцгеймера. С сентября по декабрь участники пройдут обучение, адаптацию и поддержку умственных способностей больных с болезнью Альцгеймера. Также их родственникам напомнят о правильном уходе за этой категорией пациентов.

«Школа пройдет в формате очных открытых уроков. Место пока определяется. Учить будем, прежде всего, методам когнитивных тренировок и коммуникации. Также будут занятия с эрготерапевтом и клиническим психологом, специалистами в области болезни Альцгеймера», – рассказал Станислав Евтодиев.

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