Фотовыставка «Герои среди нас» открылась 26 апреля в парке Кирова в Ижевске Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Герои среди нас» - так называется уличная фотовыставка Фонда Тимченко и его программ «Добрый лед» и «Шахматы в школах». Она открылась сегодня, 26 апреля, в парке им. Кирова. Удмуртия является одним из активных участников программ Фонда. Поэтому и стала первым регионом, откуда начинает свой путь по России эта фотовыставка.

На снимках изображены шахматные и хоккейные тренеры-общественники, которые на безвозмездной основе занимаются с детьми спортом. Как правило, у таких тренеров есть основное место работы, свободное время от которой они посвящают развитию подрастающего поколения. Эти люди создают вокруг себя настоящую субкультуру, способную менять жизни окружающих к лучшему. Их личные истории легли в основу фотовыставки, чтобы стать настоящим примером для нас всех.

На снимках изображены шахматные и хоккейные тренеры-общественники, которые на безвозмездной основе занимаются с детьми спортом Фото: Архив «КП» в Ижевске

Отметим, выставка создана при поддержке министерства спорта УР, медиагруппы «Центр», Федерации хоккея УР, Федерации шахмат, фонда «Сообщество», компании «Парки Ижевска».Посмотреть выставку можно на центральной алее парка.

ДЛЯ СПРАВКИ

Фонд Тимченко - один из крупнейших семейных фондов в России, созданный в 2010 году. деятельность фонда направлена на социокультурное развитие российских регионов, решение проблем социального сиротства, развитие непрофессионального детского спорта и поддержку активного долголетия.

«Шахматы в школах» - проект, направленный на обучение учителей начальной школы методикам преподавания шахмат, повышение квалификации тренеров, разработку учебников и пособий, а также оснащение школ необходимым для занятий инвентарем. В Удмуртии проект реализуется с 2017 года.

«Добрый лед» - программа развития детского ледового спорта, реализуется Фондом Тимченко. Программа стартовала в 2012 году и реализуется в Северо-Западном, Приволжском, Дальневосточном Сибирском федеральных округах. Цель программы - сделать хоккей доступным для каждого ребенка в стране.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Рожденные войной»: «Комсомолка» собирает истории ижевчан про первые годы после войны

Яйца из Удмуртии на 190 тысяч долларов продадут в Арабские Эмираты

Волонтеры-медики из Удмуртии получили гранты почти на 400 тысяч рублей на Всероссийском форуме

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.