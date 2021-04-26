Жители Ижевска смогут выбрать одно из трех пространств для благоустройства в городе с 26 апреля Фото: Алена Селезнева

Сегодня, 26 апреля, на платформе 18.gorodsreda.ru стартовало голосование за объекты благоустройства в Ижевске. Жители города смогут выбрать одно из трех пространств: парк Тишино, Берёзовая роща и вторая часть эспланады, ведущей к Набережной. Голосование продлиться до 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Объект, который наберет наибольшее число голосов в этом голосовании, попадет в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

«15 территорий для прогулок благоустроены в прошлом году в Ижевске. Это наш рекорд с начала реализации национального проекта «Жильё и городская среда». В этом году жители очень ждут скверы Заречный и Школьный. Учёт мнения населения при благоустройстве территорий – это федеральный тренд. Поэтому мы применяем новый инструмент для опроса горожан – платформа 18.gorodsreda.ru, чтобы определить приоритеты на 2022 год», - говорит глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Стоит отметить, что все эти три пространства уже входят в перечень нацпроекта и в итоге будут благоустроенны. Голосование лишь определит к какому проекту приступят в первую очередь и на что будет выделено больше средств.

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