Тело 42-летнего мужчины нашли в заброшенном доме в поселке Кез в Удмуртии Фото: pixabay.com

Вечером 24 апреля в заброшенном доме в поселке Кез собственники строения обнаружили тело 42-летнего жителя села Дебесы с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Было возбуждено уголовное дело. По подозрению в покушении на убийство был задержан 34-летний житель. Отмечается, что точная квалификация действиям злоумышленника будет дана после установления причины смерти.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что умер мужчина около двух недель назад. По версии следствия, 11 апреля двое мужчин проникли в пустующий дом. Там они начали выпивать и между ними произошел конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего бутылкой по голове, а после начал избивать ногами и деревянной палкой. Затем с места преступления он скрылся.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

37-летний водитель врезался в бетонное ограждение на набережной Ижевска

Поверхностный сбор снарядов в Пугачево должны завершить в июле 2021 года

Сдача на права по-новому: что изменилось и какие ошибки чаще всего совершают жители Ижевска?