Произведенная на Ижевском радиозаводе аппаратура помогла запустить в космос 36 спутников Фото: pixabay.com

В ночь с 25 на 26 апреля на космодроме «Восточный» состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Запуск был произведен с участием аппаратуры Ижевского радиозавода: бортовая система видеоконтроля (БСВК), установленная на ракете-носителе, телеметрическая система и навигационный приемник. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ракета доставила в космос 36 спутников OneWeb, которые предназначены для создания космической системы связи, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет на Земле.

Кстати, пуск посвятили 60-летию полета Юрия Гагарина в космос: первый космонавт планеты изображен на эмблеме миссии.

А 12 апреля, в День космонавтики, «Комсомолка» рассказывала о 5 фактах связи космоса и Удмуртии.

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