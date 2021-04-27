Ресурсные центры развития шахматного спорта в Ижевске посетили федеральные СМИ и представители Фонда Тимченко Фото: Амир Закиров

В 2020 году в Удмуртии заработали сразу два Ресурсных центра развития шахматного образования и спорта. Один был открыт в августе в селе Дебесы , второй – в октябре в Ижевске на базе Спортивной школы по шахматам имени Сергея Федоровича Ощепкова. Чего удалось добиться за такой короткий срок работы, рассказала журналистам ведущих СМИ России, которые приехали в Ижевск вместе с представителями Фонда Тимченко, главный редактор Медиагруппы «Центр», куратор Федерации шахмат Удмуртии Вероника Суворова.

Удмуртия – один из самых шахматных регионов России!

«Я считаю Удмуртию одним из самых шахматных регионов России. Почему? Во-первых, с 2008 года Федерация шахмат Удмуртии уже вырастила множество мастеров ФИДЕ и гроссмейстеров. Во-вторых, с 2017 года мы тесно взаимодействуем с Фондом Тимченко. Сейчас наш накопленный колоссальный опыт и потенциал позволяет принимать участие в психологическом исследовании влияния шахмат на развитие детей. Таких регионов всего 3 в России. В-третьих, в Удмуртии уникальный подход к шахматному спорту и образованию. Мы сочетаем профессиональных шахматный спорт, проект «Шахматы в школах» и подготовку педагогов и тренеров. Удмуртия является одним из регионов, где начали учить студентов преподавать шахматы. И этот опыт планируем применить на всю Россию», - заявила Вероника Суворова, проводя экскурсию по Ресурсному центру в Ижевске.

Куратор Федерации шахмат Удмуртии Вероника Суворова Фото: Амир Закиров

Именно здесь проводятся семинары и курсы повышения квалификации для педагогов – и уже более 250 учителей получили методическую помощь.Ресурсный центр занимается проведением мероприятий и для детей:

- школьные олимпиады – число участников увеличилось в 3 раза: в 2021 году уже около 400 участников;

- лагерные смены, организованные совместно с Региональным образовательным центром одаренных детей «ТАУ», в которых приняли участие 146 детей;

- сеансы одновременной игры с гроссмейстерами и мастерами ФИДЕ;

- онлайн-турниры в период пандемии – в 2020 году проведено более 200 турниров.

Ресурсный центр в Дебесах не только обучает педагогов по шахматам, но и формирует единый информационный ресурс с общим доступом для размещения учебно-методических и дидактических материалов. Здесь повышают свою квалификацию воспитатели, работники библиотек, тренеры и учителя начальных классов.

Фото: Амир Закиров

Гранты для одаренных детей

Еще один важный аспект работы Ресурсных центров – это гранты для одаренных детей. «Самая большая проблема детей из глубинки – выбраться на большие российские и международные соревнования. Два назад мы помогли нашим лучшим детишкам уехать в Болгарию на чемпионат мира. И решили, что это должно быть на постоянной основе», - подчеркнула Вероника Суворова.

Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

«Шахматы в школах»

Удмуртия – один из регионов, где успешно реализуется проект Фонда Тимченко «Шахматы в школах». 367 школ, в которых преподаются шахматы, 70 школ принимают участие в проекте и уже получили инвентарь. Всего 20 513 школьников принимают участие в этом проекте, «Результаты на лицо – на Всероссийской олимпиаде по шахматам среди учеников школ, в которой приняли участие представители всех 85 регионов страны, победу одержала команда лингвистического лицея No 25 Ижевска», - заявила Вероника Суворова.

Открытый урок и сеанс одновременной игры

Специально для журналистов Светлана Дерябина, куратор проекта «Шахматы в школах» в Ижевске и мастер ФИДЕ, провела открытый урок. Ребята разобрали несколько интересных моментов в партиях известных шахматистов мира. Кроме этого, журналисты провели сеанс с ребятами – победителями различных турниров, соревнований по шахматам. Самым азартным игроком безусловно стал Михаил Хомич, вице-премьер Удмуртии. Он всерьез сразился с Никитой Калининым, призером Первенства ПФО и этапов Кубка России.

Фото: Амир Закиров

«Шахматы в Удмуртии развиваются благодаря двум движущим силам. Фонду Тимченко – это безусловно. И Корпорации «Центр», без которой вообще мало что бы двигалось. Для нас самый главный итог такого партнерства – это открытие двух ресурсных центров в Ижевске и Дебесах. Важно, чтобы ребята занимались шахматами, чтобы была база из десятков тысяч ребят, которые постепенно будут расти», - заявил Михаил Хомич.

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