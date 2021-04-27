Очевидец смертельного ДТП на Сарапульском тракте в Удмуртии: «Из ноги водителя торчала кость»

В результате ДТП одна машина перевернулась Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Страшная авария произошла 26 апреля на Сарапульском тракте в Удмуртии. На дороге столкнулись «ВАЗ» и «Шевроле». «ВАЗ» перевернулся, водитель автомобиля получил травмы. Один пассажир из «Шевроле» скончался, водитель и еще один пассажир получили травмы. Очевидец рассказал «Комсомолке», как из автомобилей помогали выбираться пострадавшим.

ЛЕЖАЛИ НА ЗЕМЛЕ

Игорь ехал в город из деревни Чультем вечером 26 апреля. На дорогах было спокойно, пробок не было. На повороте с Сарапульского тракта на Люлли молодой человек увидел разбитые машины: «Шевроле» и перевернувшийся «ВАЗ». Вокруг — ни одной службы.

Ижевчанин остановился, выбежал из авто и бросился помогать пострадавшим из «Шевроле» — именно эта машина стояла ближе к нему. Одна дверь не открылась, поэтому попасть в автомобиль удалось лишь через другую. В автомобиле находились трое: два человека сидели спереди без ремней безопасности, один сзади.

«У водителя весь подбородок был в крови. По-моему, кость из ноги торчала, кровища лилась. И лицо все разбито с зубами», — рассказывает Игорь.

Экстренные службы начали появляться минут через 10 после происшествия Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

У пассажира с заднего сиденья бежала кровь из шеи. К счастью, вскоре на дороге остановились и другие очевидцы, у которых были аптечки. Они наложили компресс пострадавшему.

На переднем сиденье находился мужчина 1965 года рождения (позже станет известно, что он скончался от полученных травм - прим. Ред.).

«До приезда скорой он еще дышал, лежал на боку. Когда вылез, вообще ничего не понимал. У него были открыты веки, но глаза уже закатились», — рассказывает ижевчанин о погибшем в ДТП.

В «Шевроле» погиб один пассажир, водитель и другой пассажир травмированы Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Всех пострадавших положили на землю — они были в слишком тяжелом состоянии, чтобы стоять. И только водитель «ВАЗа» сидел — ему помогали выбраться из машины.

«Он был пристегнутый, бегали, искали нож, чтобы его вытащить. Тоже ничего не понимал. Подбородок был рассечен, лицо большое и синее стало. Но он полностью в сознании был», — говорит Игорь.

Вскоре после происшествия на место приехали пожарные. Они огородили место ДТП, дали одеяла пострадавшим. Потом на место прибыли несколько карет «скорой помощи» и ГИБДД. Пробки из-за аварии на Сарапульском тракте не образовалось — время было уже позднее, на улице сгущались сумерки.

ОФИЦИАЛЬНО

Позже в 1-м отделе УГИБДД МВД по Удмуртии сообщили. что ДТП произошло около 19:30. По предварительной версии, 23-летний водитель «ВАЗа» при повороте налево столкнулся с «Шевроле» под управлением 20-летнего молодого человека. Сейчас по факту происшествия ведется расследование. Погиб 55-летний мужчина из «Шевроле».

Госавтоинспекция напоминает, что перед поворотом налево водитель обязан включить указатели поворота, занять крайнее положение на проезжей части и пропустить все встречные транспортные средства. Приступать к маневру можно только убедившись в его безопасности.

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