Сделавшие прививку от коронавируса пенсионеры Удмуртии смогут получать скидки в магазинах и аптеках
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение Московской торгово-промышленной палаты по программе стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что сделавшие прививку от коронавируса пенсионеры смогут получать скидки в магазинах и аптеках. Об этом сообщает RT на русском.
«Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе», - написал мэр столицы в своем блоге.
Если такое решение будет принято, оно распространится и на жителей Удмуртии.
Также Собянин заявил, что помимо торговых скидок, пожилые жители, которые сделали прививку, смогут получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.
Средства на финансирование этой программы планируется собирать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и других сегментов бизнеса.
Мэр Москвы добавил, что о запуске программы в столице страны будет сообщено в ближайшее время. Когда такие меры придут и в Удмуртию, пока не ясно.
Кстати, эту идею также поддержали и в Госдуме.
«Факт того, что нам нужно повысить интенсивность вакцинации, не вызывает сомнений: мы видим, что происходит с третьей волной вируса в европейских странах, и нам нельзя этого допустить», - заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
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