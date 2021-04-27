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Происшествия27 апреля 2021 15:07

Ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС из Удмуртии: как они живут сейчас

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» рассказал ликвидатор и председатель республиканского общества союз «Чернобыль» Удмуртии Семен Сармакеев
Анна Митрофанова
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Более 3500 жителей Удмуртии ликвидировали аварию на Чернобыльской АЭС

Более 3500 жителей Удмуртии ликвидировали аварию на Чернобыльской АЭС

Фото: Архив «КП» в Ижевске

26 апреля - 35-я годовщина катастрофы на чернобыльской АЭС. Тогда в ликвидации принимали участие более 3500 жителей Удмуртии: военные, врачи, водители. В гостях радио «Комсомольская правда - Ижевск» (12+) сегодня был ликвидатор и председатель республиканского общества союз «Чернобыль» Удмуртии Семен Сармакеев.

В нашем подкасте он рассказал: что происходило на месте аварии? Знали ли ликвидаторы об опасности? Какая обстановка была во время ЧП? Как реагировали жители Удмуртии на такую новость?

Кстати, накануне, 26 апреля в Ижевске прошел памятный митинг: ветераны-участники ликвидации на ЧАЭС, члены их семей, родные и близкие, вдовы погибших ликвидаторов и просто неравнодушные граждане возложили цветы к памятнику жертвам радиационных катастроф и аварий, который находится в Октябрьском районе.

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