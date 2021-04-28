Школа из Удмуртии вошла в список 500 лучших образовательных организаций страны

Директор МБОУ СОШ №13 имени А.Л. Широких города Сарапула Шакирова Лариса Дильфировна Фото: пресс-служба администрации Сарапула

С 15 по 18 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге прошел III Всероссийский педагогический съезд «Моя страна». В рамках мероприятий состоялась церемония награждения лауреатов Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны – 2021». МБОУ СОШ №13 имени А.Л. Широких города Сарапула стала лауреатом в номинации «Лучшая общеобразовательная организация -2021». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Директору школы Ларисе Дильфировне Шакировой на торжественной церемонии вручили медаль и диплом.

Основной целью данного конкурса организаторы называют выявление и поддержку наиболее эффективных методик и технологий организации образовательного процесса.

На съезде обсуждались актуальные вопросы развития образования, проводились различные конференции, круглые столы и мастер-классы от ученых Российской академии образования.

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