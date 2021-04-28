Как будет работать МФЦ с 1 по 10 мая 2021 года в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2021 году президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. В связи с этим некоторые учреждения будут работать в особом режиме. Так, на официальном сайте АУ «МФЦ УР» появился график работы на дни с 1 по 10 мая 2021 года.

30 апреля в МФЦ будет сокращенный на один час рабочий день. А 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 мая учреждение уде закрыто. При этом 7 и 8 мая сотрудники выйдут на работу в штатном формате и будут принимать жителей согласно обычному рабочему графику.

О том, какая погода ждет жителей Ижевска в майские праздники недавно рассказала «Комсомолка». А еще правительство опубликовало программу мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ижевске. А еще определили режим работы медицинских организаций в майские выходные в Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Благодатный огонь доставят в Михаило-Архангельский кафедральный собор Ижевска 2 мая

Еще 55 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии 28 апреля

«Рожденные войной»: «Комсомолка» собирает истории ижевчан про первые годы после войны