Закон о талантливых детях и молодежи хотят ввести в Удмуртии в 2022 году Фото: pixabay.com

Накануне, 27 апреля, состоялось заседание попечительского совета регионального образовательного центра одаренных детей «ТАУ», на котором присутствовали Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова и глава республики Александр Бречалов. Там, министр выступила с законопроектом «О выявлении, развитии, поддержке и реализации талантов детей и молодежи в Удмуртской Республике», сообщает пресс-служба центра.

«Закон призван способствовать формированию системы выявления, поддержки и развития талантов у детей и молодежи в республике. Благодаря закону будут установлены межведомственные связи, распределены обязанности, прописаны меры поддержки. Закон планируем принять в 2021 году, в силу вступит в 2022», – уточнила министр образования и науки Удмуртии.

Инициативу поддержали глава Удмуртии и руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва. Они поручили попечительскому совету внимательного изучить законопроект, внести правки и предложения.

«Я считаю, что закон нужен. У нас на сегодняшний день нет ни одного региона, который бы начал такую работу с созданием нормативно-правовой базы уровня субъекта. Мы благодарны вам за инициативу, это накладывает обязательства на нас всех, чтобы мы разглядели нюансы, которые не всегда видно», – оценила проект закона руководитель Фонда «Талант и успех».

Если этот закон будет принят, то он станет прецедентом, на который смогут опираться другие регионы России.

Кстати, недавно «Комсомолка» рассказывала о двух одаренных детях образовательного центра «ТАУ», которые создали робота для покраски стен и виртуальный тур по вокзалу.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Определить пространства для благоустройства в Удмуртии смогут жители до 30 мая

Школа из Удмуртии вошла в список 500 лучших образовательных организаций страны

«Рожденные войной»: «Комсомолка» собирает истории ижевчан про первые годы после войны