Жители Ижевска могут поделиться историями про первые годы после войны в проекте «Рожденные войной»

«Комсомолка» запускает проект «Рожденные войной» Фото: s3.fotokto.ru

16 апреля стартовал проект «Рожденные войной», организованный «Комсомолкой». Мы начали собирать истории жителей Ижевска, которые только начинали жить после Победы и могут рассказать, как сложно было оправиться после событий 1941 - 1945 годов.

Авторам 10 самых трогательных историй мы приготовили призы - книги издательства «Комсомольской правды».

Вам или вашим родителям, бабушкам, дедушкам (рожденным в период с 1935 до 1945 года) есть что вспомнить? Расскажите нам! Поделитесь своими историями. Мы должны знать наших героев!

Вы можете присылать свои истории на электронную почту kp@mgcentr.ru или в сообщения группы ВК. Или звоните нам в редакцию по телефону 945-005, мы все запишем.

Ждем ваших рассказов до 30 апреля включительно!

Присылая историю, рассказ в редакцию, участник дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО, фото во всех СМИ «Комсомольская правда»-Ижевск», а также использование фото «Комсомольской правдой»-Ижевск».

Принятые к участию в проекте истории, рассказы публикуются на сайте www.izh.kp.ru (18+).

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