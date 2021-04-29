Продажи мангалов в Удмуртии увеличились в 14 раз в связи с длинными майскими праздниками Фото: pixabay.com

Аналитики крупного интернет-магазина Wildberries подсчитали, что с 23 по 27 апреля 2021 года жители Удмуртии купили в 14 раз больше мангалов, чем за аналогичный период в 2020 году. В первую очередь они связывают такой скачок продаж с тем, что Президент России Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадки.

Также в 4 раза вырос спрос на шампуры и угли среди жителей нашей республики. На 310%, по сравнению с прошлым годом, выросли в регионе продажи садового инвентаря.

В целом по России рост составил 5 раз: за пять дней продано рекордные 260 тысяч единиц различных товаров для дачи.

«Аналитики Wildberries объясняют резкий рост спроса на мангалы наиболее высокой доступностью для россиян отдыха на даче: популярные туристические направления и гостиницы в дни майских каникул уже забронированы, поэтому времяпрепровождение на природе станет наиболее массовым видом отдыха в майские праздники», - говорится в сообщении.

Кстати, «Комсомолка» собрала в один материал все изменения мая, которые могут коснутся жителей Удмуртии. В том числе в этом списке есть информация о работе сезонных дачных маршрутов автобусов. Чтобы ехать на дачу, нужна хорошая погода, поэтому мы подготовили для вас прогноз на все майские праздники.

А еще расскажем режим работы медицинских организаций, учебных заведений и МФЦ в майские выходные в Удмуртии.

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