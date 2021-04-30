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Политика30 апреля 2021 9:10

Поправки в Конституцию Удмуртии были приняты Госсоветом по втором чтении

Изменения коснутся МРОТ и прожиточного минимума
Анна Митрофанова
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Поправки в Конституцию Удмуртии были приняты Госсоветом по втором чтении

Поправки в Конституцию Удмуртии были приняты Госсоветом по втором чтении

Фото: Архив «КП» в Ижевске

На заседании Госсовета Удмуртии были приняты во втором чтении поправки в Конституцию республики. Эти изменения коснутся минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации. В региональном значении, важной поправкой будет признание ценности культуры «как уникального наследия удмуртского народа и других народов, проживающих на ее территории и ее защите».

Кроме того, изменения произойдут в сферах семьи, института брака, охраны материнства, отцовства и детства.

Кстати, за поправки единогласно проголосовали все присутствующие депутаты.

В первом чтении поправки в Конституцию республики были приняты на сессии 16 февраля.

Кстати, в Удмуртии хотят создать закон о талантливых детях и молодежи.

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