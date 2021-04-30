Один погибший и 15 эвакуированных: 30 апреля в Ижевске загорелась квартира в пятиэтажке на Ворошилова

30 апреля в Ижевске загорелась квартира в пятиэтажке на Ворошилова Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня, 30 апреля, в 10:41 на центральный пункт пожарной связи от прохожего поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке на улице Ворошилова в Ижевске. Там загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место и уже через 2 минуты начали тушение огня и спасение жильцов. Всего с помощью спасательных устройств было эвакуировано 15 человек, среди которых 5 детей. Один из жителей, к сожалению, погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Площадь пожара составила 20 кв. м. На место выезжали 44 спасателя и 14 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

На данный момент устанавливается причина возгорания.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Сегодня, 30 апреля, в России отмечается день пожарной охраны. Редакция «Комсомольской правды» поздравляет сотрудников ГУ МЧС по Удмуртии с этим праздником.

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