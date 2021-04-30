Карта распространения коронавируса на 30 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 30 апреля
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба на утро 30 апреля в Удмуртии от коронавируса скончались три пенсионерки: 82, 87 и 89 лет. Еще 50 человек в регионе заразись COVID-19 за минувшие сутки, а 63 пациента выздоровели и их выписали.
Рассказываем о статистике по районам:
Ижевск - 15 677
Глазов - 1 459
Воткинск - 1 375
Можга - 1 758
Сарапул - 1 214
Завьяловский район - 1 806
Алнашский район - 635
Балезинский район - 489
Вавожский район - 288
Воткинский район - 361
Глазовский район - 351
Граховский район - 196
Дебесский район - 297
Игринский район - 773
Камбарский район - 291
Каракулинский район - 213
Кезский район - 339
Кизнерский район - 336
Киясовский район - 217
Красногорский район - 315
Малопургинский район - 486
Можгинский район - 296
Сарапульский район - 385
Селтинский район - 273
Сюмсинский район - 242
Увинский район - 912
Шарканский район - 576
Юкаменский район - 286
Якшур-Бодьинский район - 493
Ярский район - 279
Вакцину от COVID-19 уже поставили 86 794 человека.
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