Карта распространения коронавируса на 30 апреля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 30 апреля Фото: pixabay.com

По данным оперштаба на утро 30 апреля в Удмуртии от коронавируса скончались три пенсионерки: 82, 87 и 89 лет. Еще 50 человек в регионе заразись COVID-19 за минувшие сутки, а 63 пациента выздоровели и их выписали.

Рассказываем о статистике по районам:

Ижевск - 15 677

Глазов - 1 459

Воткинск - 1 375

Можга - 1 758

Сарапул - 1 214

Завьяловский район - 1 806

Алнашский район - 635

Балезинский район - 489

Вавожский район - 288

Воткинский район - 361

Глазовский район - 351

Граховский район - 196

Дебесский район - 297

Игринский район - 773

Камбарский район - 291

Каракулинский район - 213

Кезский район - 339

Кизнерский район - 336

Киясовский район - 217

Красногорский район - 315

Малопургинский район - 486

Можгинский район - 296

Сарапульский район - 385

Селтинский район - 273

Сюмсинский район - 242

Увинский район - 912

Шарканский район - 576

Юкаменский район - 286

Якшур-Бодьинский район - 493

Ярский район - 279

Вакцину от COVID-19 уже поставили 86 794 человека.

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