Около школы №87 на улице Холмогорова в Ижевске построят детское дошкольное учреждение Фото: Анастасия Захарова

Ижевчанку Ксению, которая живет на улице Холмогорова, заинтересовал новый объект, который строится около школы №87.

— Недалеко от школьного стадиона появилась постройка. Похожа на детский сад. Что там появится? — спрашивает девушка.

Портал IZHLIFE (18+) направил этот вопрос в администрацию Ижевска. Там им ответили, что на этом участке появится детское дошкольное учреждение, которое сможет разместить 50 детей. Разрешение на работы подрядчику – компании «Уралинвестстрой», выдали на срок до 30 апреля 2021 года. Кстати, вид использования для данного участка площадью более 2,8 тысяч квадратных метров как раз воспитание, образование, подготовка кадров.

Напомним, ранее мы уже отвечали на вопросы ижевчан по поводу того, что построят на перекрестке улиц Охотной и Баранова и что появится на переулке Широком.

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