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Общество1 мая 2021 10:13

Спасатели Ижевска круглосуточно дежурят на береговой линии городского пруда

На посту ежедневно находятся два спасателя
Анастасия Михайлова
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Спасатели Ижевска дежурят на водных объектах круглосуточно

Спасатели Ижевска дежурят на водных объектах круглосуточно

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Поисково-спасательная служба Ижевска обеспечивает безопасность горожан на водных объектах. Спасатели дежурят на Центральном пляже и на других несанкционированных местах отдыха. Например, на пляже в микрорайоне Воложка. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, поток отдыхающих непрерывный.

С июля 2020 года пост спасателей организовали и в этом месте. Он позволит спасателям оперативно среагировать на возможные происшествия.

На посту круглосуточно дежурят два спасателя. Иногда им помогают студенты-практиканты из профильных учебных заведений Ижевска. В летний период спасатели используют катер, зимой – снегоход с нартами и аварийно-спасательный автомобиль.

Спасатели патрулируют два пляжа в микрорайоне Воложка, пешеходный мост, Юровский мыс и р. Иж за пешеходным мостом.

Напомним, сегодня скорость ветра достигает 22 м/с. Будьте осторожны.

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