Видео: народная артистка Удмуртии Валентина Пудова спела на ток-шоу «Привет, Андрей!»

Народная артистка Удмуртии Валентина Пудова спела на ток-шоу «Привет, Андрей!»

Накануне, 1 мая, на канале «Россия 1» вышел выпуск вечернего ток-шоу «Привет, Андрей!» (12+). Темой программы стали русские народные песни. Поэтому сложно было представить это шоу, без участия в нем уроженки нашей республики, народной артистки Удмуртии Валентины Пудовой.

«Вот ещё один талант у нас – Валентина Тихоновна Пудова, приехала из Ижевска», – представил гостью Андрей Малахов.

Она исполнила песню «Не выбирай красивую» и сама сыграла на гармони. После исполнения, Андрей Малахов сделал комплименты нашей певице.

Также участие в программе приняли такие известные артистки как Надежда Кадышева, Юлия Смирнова и другие.

Напомним, недавно участницей двух программ на федеральном канале стала фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева. Девушка впервые побывала на шоу «Вечерний Ургант», а в программе «Пусть говорят» рассказала о победе на командном чемпионате мира. А сразу на следующий день в студию Первого канала пришла и другая фигуристка из Ижевска Алина Загитова.

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